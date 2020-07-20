桃園市消防局大溪分隊及圳頂分隊因應每年夏季防汛期間規畫水域救援自主訓練。(消防局提供／呂筱蟬桃園傳真）

桃園市政府列管的十大危險水域中大溪區就有三處之多，包括大漢溪流域（溪洲橋到武嶺橋段）、大綸街附近的桃園大圳以及石門水庫阿姆坪碼頭（含東湖碼頭）。近期疫情陸續解封，報復性出遊增加，適逢夏季炎熱天氣，從事水上活動民眾驟增，水域安全危險性也相對增高。

桃園市消防局大溪分隊及圳頂分隊因應每年夏季防汛期間規畫水域救援自主訓練，除了讓消防人員熟悉各種水域環境並加深救生器材船艇的操作與故障排除，也讓鄰近分隊在執勤救援勤務中培養默契。

今年特別在石門水庫東湖碼頭辦理水域救援自主訓練，訓練項目中除了救生器材船艇的操作與故障排除之外，更針對國軍演習船艇翻覆意外事件，加強訓練船艇操作的穩定性及船艇翻覆自救方式與船艇快速救援溺者方法。

桃園市政府消防局第四大隊表示，消防人員應具備專業救溺知能，惟加強裝備器材操作訓練及不斷精進專業技能，始能挽救民眾生命及保護自己安全。另呼籲家中有未成年子女之家長，在夏日期間應特別叮嚀自己子女千萬勿至「水深區域」、「危險海域」內游泳或戲水，避免因一時快樂而造成終身無法彌補之憾事。

(中時 )