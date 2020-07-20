現場直擊！安徽告急！王家壩閘7月20日8時31分洩洪。

大陸南方長江九省受暴雨襲擊造成中下游水位超過警戒，華北主要河流淮河流域也迎來連續強降雨，淮河幹流日前超過警戒線後，預計將會隨連續多日的暴雨而持續上漲，20日早晨8時淮河幹流王家壩開閘洩洪，解放軍中部戰區已動員官兵搶險固堤，安徽濛窪蓄洪區啟用，區內數千民眾已提前撤離。

綜合陸媒報導，受近期強降雨影響，7月20日早晨6時淮河幹流王家壩水文站水位漲至29.66米，超過保證水位0.36米，預計水位仍將上漲，防汛部門已發出紅色預警，形勢相當嚴峻。7月20日8時淮河幹流上素有「千里淮河第一閘」的王家壩閘開閘洩洪，滾滾淮河水流向安徽省蒙窪蓄洪區。這是濛窪蓄洪區1953年建成以來的第16次蓄洪，蓄洪區內4個鄉鎮、2千餘居民連夜撤離。

淮河王家壩開閘洩洪後，洪水湧入安徽蒙窪蓄洪區啟用，區內數千民眾已提前撤離。（圖／人民日報）

此外，在淮南市潘集區高皇鎮淮河水位上漲速度過快，逼近淮上渡口北岸第一道防洪堤壩，部分群眾未及時轉移。當地警方緊急出動，配合鎮、村幹部挨家逐戶轉移受災群眾，至中午為止，位於淮上渡口的淮上村3000餘人緊急轉移完畢。

由於淮河水位上漲過快，河南省信陽市淮河流域出現險情，在上游水庫洩洪後，預計洪峰於20日中午抵達固始縣，當地史灌河將出現1983年來的最高、歷史第二高水位。大陸解放軍中部戰區已動員陸軍第83集團軍迅速展開行動，首批548名官兵、84台車輛裝備，緊急奔赴300多公里外進行封堵管湧險段、構築子堤和河堤沿線巡邏等任務。

長江流域的險情依舊嚴峻，19日上午長江中下游幹流石首以下江段及洞庭、鄱陽兩湖水位超警戒0.22—2.17米，自超過警戒線已達13 。太湖自6月28日以來，已經持續22天超過警戒，19日上午8點，平均水位4.71米，超警戒0.91米。

未來至22日前，淮河主幹與淮河以南將持續普降暴雨、大暴雨，黃河與淮河之間的河南省，與淮河主幹以南的安徽省持續暴雨，可能造成中小河流洪水和山洪及地質災害。23至26日間，大規模雲雨區仍在黃淮之間擺動，河南各地持續出現陣雨及暴雨。

大陸水利部已對三峽等重要水工程調度工作作出針對性安排，並進一步研究部署淮河流域洪水防禦部署。

(中時新聞網)