彰化市蔡姓男子晚間下班後到住家附近稻田旁小路運動散步，卻不慎被隱翅蟲爬上身，直覺拍打的結果，後頸處灼熱腫痛，出現明顯的潰爛。（蔡男提供／謝瓊雲彰化傳真）

蔡男近日將照片貼上臉書社團「彰化人大小事」呼籲網友、彰化市民小心注意。（摘自臉書／謝瓊雲彰化傳真）

蔡男將爬上脖子的隱翅蟲拍掉，後頸處皮膚因此出現大片明顯的紅腫傷痕。（蔡男提供／謝瓊雲彰化傳真）

隱翅蟲長得纖細微小，但身體裡的毒液卻是強酸，若沾到會腐蝕皮膚應立即就醫，否則有可能將留下難以回復的疤痕。（摘自農業知識入口網／謝瓊雲彰化傳真）

彰化市蔡姓男子日前晚間下班後，在住家附近稻田間小路運動散步，突然感覺有小蟲子爬上脖子，下意識直接就用手拍打撥掉，不料隔天就皮膚就開始出現灼痛，拖到第三天前往皮膚科看診，才知道竟是隱翅蟲強酸作祟，讓皮膚出現大片紅腫傷疤。

蔡男將後頸皮膚的傷痕拍照貼上臉書社團「彰化人大小事」提醒社團網友提高警覺、小心注意。貼文指最近是二期水稻收割期，隱翅蟲大量出沒，呼籲大家千萬不能拍打，盡量把蟲吹走。

他也出示後頸皮膚受傷部位，指13日晚間打死隱翅蟲，隔天灼熱紅腫後直接去藥局買藥膏塗抹，還是愈來愈痛，周三去彰化是皮膚科診所看診，醫師還說當天就有4個患者，幸好沒起水泡、也沒引發蜂窩性組織炎，20日再度回診，情況慢慢好轉，只是已留下明顯疤痕。

彰化秀傳醫院皮膚科主任洪志明表示，夏季是隱翅蟲繁殖季節，所以會比較頻繁出沒在下過雨後潮濕的雜草叢堆，或是有腐爛動植物的地方，由於蟲體十分微小纖細，有時也會鑽進紗窗間隙溜進住宅裡，若晚間路燈或室內有安裝UV紫外線燈，更會吸引蟲蟲大軍，得小心提防。

洪志明說，隱翅蟲爬上皮膚千萬不可拍打，他體內的毒液是強酸，依體質不同，接觸後約12至24小時內就會出現腐蝕反應，呼籲若在野外遭不明蟲體爬過皮膚，第一時間就要趕緊與清水大量沖洗，再以肥皂水塗抹搓洗或拿家中碘酒中和毒液，避免感染、並且立刻就醫，打類固醇針。

他提醒，若拖延太久才處理傷口，強酸腐蝕近皮膚真皮層，受傷患部恐將出現永久性凹陷的醜醜疤痕，難再回復原狀。

(中時 )