世新大學今天宣布，將延攬TVBS執行副總經理、資深媒體人楊盛昱，8月1日起擔任副校長一職，並出任專任教授。同時，前中天董事長潘祖蔭、前中視總經理趙善意、知名藝人寇世勳等業界菁英，109學年度起也都將在世新執教。

世新大學近年不斷豐富教學設施與專業師資，並透過產學合作與業界接軌，邀請媒體界的權威級新聞人加入，如前中央社董事長黃肇松、前新新聞社長王健壯等都陸續獲延攬擔任教授。在課程的安排上，也力求理論與實務的結合。

在新的學年，世新將建置、啟用全台唯一與好萊塢同步的大型綠地攝影棚大樓，務求世新的學生在吸收專業知識的同時，也得以浸潤於接軌國際與時代尖端的學習環境中。

世新大學校長吳永乾校長強調，「大學教育已跳脫傳統，必須透過產學合作，才能有效增加學生的就業競爭力，世新的辦學特色即是學用合一，希望讓學子在畢業前擁有一技之長，無縫接軌成為就業市場的當紅炸子雞。」

8月1日起，世新除了延攬楊盛昱等專業人士加入學校的經營管理團隊外，也將進行學系改造，如人文社會學院的英語學系，擬於110學年度申請改名為英語暨傳播應用學系，口語傳播學系更名為口語傳播暨社群媒體學系等，都是把理論和實際融合為實用科學的具體展現。

楊盛昱則表示，過去40年的媒體生涯，從新聞到節目，從製作到工程，他親歷且主導了媒體從模擬而數位、標清到HD、4K的過程，也透過跨年演唱會、三大男高音紫禁城演唱會等無數大型活動的主辦，及網路直播、社群活動的策劃執行，接受了從大眾到分眾傳播的洗禮。重回母校校園，是一次全新的試煉，他希望能在產學有機結合的概念下，帶給學弟妹一些更務實的學習體驗。

(中時 )