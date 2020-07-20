愛三延壽烏龍 國民黨轟國防部螺絲鬆了 17:392020/07/20 中時 黃福其 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 王育敏。（黃福其攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 針對愛國者三型飛彈延壽案未經國防部核定，竟擅闖成對美軍購，國民黨文傳會主委王育敏痛批「國防部螺絲鬆了，情節令人匪夷所思。」 王育敏說，如此重大的事，涉及金額這麼高，但相關長官不知道、國防部長也不知道，就直接發到美國，還從媒體導出來，程序有重大瑕疵，顯然國防部的督導管理都出問題，此事必須追究相關責任，徹底檢討；而蔡總統作為三軍統帥，對於國防部出現如此疏失，不能默不作聲，也要嚴令國軍管理作為，務必把螺絲重新栓緊。 (中時 ) #國防部 #王育敏 #國民黨 #愛國者三型飛彈延壽案 也許您會感興趣 政治熱門新聞 同學這樣說韓國瑜 林佳新漂亮女兒當面反擊 - 政治 韓國瑜允站台李眉蓁 柯P「幫說話」 網一句直評 - 政治 外交密件曝光！國民黨爆：蘇嘉全、蘇震清叔姪涉以國營事業牟私利 - 政治 後蔡英文時代接班人是「他」？唐湘龍：民進黨在押寶了 - 政治 這就是民進黨？！管碧玲PO出2張照片 高喊14字 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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