針對愛國者三型飛彈延壽案未經國防部核定，竟擅闖成對美軍購，國民黨文傳會主委王育敏痛批「國防部螺絲鬆了，情節令人匪夷所思。」

王育敏說，如此重大的事，涉及金額這麼高，但相關長官不知道、國防部長也不知道，就直接發到美國，還從媒體導出來，程序有重大瑕疵，顯然國防部的督導管理都出問題，此事必須追究相關責任，徹底檢討；而蔡總統作為三軍統帥，對於國防部出現如此疏失，不能默不作聲，也要嚴令國軍管理作為，務必把螺絲重新栓緊。

(中時 )