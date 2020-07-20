據大陸微信「宜昌發佈」20日消息，宜昌市委、市政府日前決定，實行2.5天彈性休假制度，實施時間為2020年7月至12月。實際上不光是宜昌，據中新經緯報導，今年以來大陸已有包含江西九江、呼倫貝爾、浙江嵊州、湖北宜昌等地，宣佈實施2.5天彈性休假制度的具體實施日期。
例如4月8日江西省九江市發佈《關於打好「組合拳」提振旅遊消費的通知》明確，落實江西省政府提出的今年第2季試行週末2.5天彈性作息；6月10日呼倫貝爾市官方消息也指稱，6月10日至9月30日期間，黨政機關及國有企事業單位在職幹部職工，可根據實際情況，暫行週末2.5天彈性休假工作制度。
為對沖疫情影響，促進消費回補，另外像湖北利川、安徽、江蘇南京、河北、浙江、甘肅隴南、陝西安康等多地也都曾發文提出「2.5天小長假」，不過有的地方還並未明確實施日期。
浙江省社會學會會長楊建華分析，要鼓勵企業實施這項政策，政府需拿出真正實惠。例如實施企業給予一定的稅收優惠，或者降低企業、個人的社保成本，以減輕企業壓力，增強企業和員工的積極性。
(旺報 )
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