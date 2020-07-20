在越南政府安排下，越捷航空與越南相關單位合作，規劃撤僑班機。越捷嚴格遵守相關防疫措施，讓所有滯留海外的越南國民能安心飛返家園。

越捷航空於7月18日執飛撤僑航班，載運240名滯留菲律賓的越南國民返國。該班機於尼諾伊·阿基諾國際機場起飛，降落至位於南越的芹苴國際機場，返國者皆需要接受14天檢疫措施。另外，越捷航空於7月執飛共3班撤僑班機，地點包含台灣、新加坡、斯里蘭卡及孟加拉，並預計再執飛4班撤僑班機，地點包含菲律賓、俄羅斯、汶萊、印尼與緬甸，讓更多越南國民安心返家。

凡18歲以下的孩童、孕婦、年長者、健康狀況不佳者、工作簽證到期者、學生及因國際邊境關閉而造成滯留的旅客可優先搭乘撤僑班機。

越捷航空預計於7月底前載運將近1萬名越南國民返國，並在返國入境時立即接受越南政府防疫措施。所有航班皆實施高規格之防範措施，嚴格遵守世界衛生組織（WHO）及國際航空運輸協會（(IATA）所制定之醫療程序與規定，降低乘客感染疫情的風險。

在新冠肺炎爆發初期，越捷航空執飛調度航班載運越南國民與外國旅客返家。所有乘客、機組員與班機皆平安返抵。此外，越捷航空也協助載運各項物資，包含民生用品及醫療資源，捐助超250萬個醫療口罩給英國、法國、德國與美國，幫助各國度過疫情難關。

越捷航空將持續與政府當局合作，視市場情與疫情狀況調整撤僑航班與商務航班飛行計畫，讓更多越南國民安心返家。目前越捷航空正積極與政府協調，為復航國際航線做準備。

(工商 )