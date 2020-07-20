台股6月量增價揚，帶動券商獲利回升，根據證交所統計，6月全體證券商稅後淨利80.6億元，月增42.6％。累計上半年全體證券商稅後淨利157.94億元，年減13.12％。

6月集中市場總成交值約3.937兆元，月成長10.22％，證券商經紀手續費收入較上月增加，經紀業務淨利40.03億元，月增19.21％；而6月證券商出售證券利益及證券評價利益較多，使自營業務淨利32.23億元，較上月成長129.89％；承銷業務6月淨利6.26億元，年減40.55％。

今年上半年證券商經紀手續費收入因大盤總成交值成長而較去年同期增加50.33％，經紀業務上半年淨利194.73億元，年增84.6％；但今年截至6月加權股價指數是呈現下跌，加上華南永昌證券的爆虧，使得自營業務虧損9.77億元，比去年同期轉為虧損；承銷業務淨利13.3億元，年減21.39％。全體證券商稅後淨利157.94億元，年衰退13.12％；若排除因發行認售權證大幅虧損的華南永昌證券，全體證券商稅後淨利為201.62億元，年成長12.92％。

(時報資訊)