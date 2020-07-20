搶攻振興三倍券商機，台南市最大獎推出價值600萬元的大樓輕豪宅，反應熱烈，短短5天內登錄金額就超過5000萬元。（台南市政府經濟發展局提供／莊曜聰台南傳真）

搶振興三倍券商機，台南市祭出消費抽房活動，大獎是南科特定區市價近600萬元的大樓輕豪宅，從15日活動開跑迄今才短短5天，「振興三倍券，台南好禮月月抽」網站已有近4萬筆消費登錄，金額突破5000萬元，反應熱烈，南市府經濟發展局指出，在零售市場、指定夜市消費都可參加，呼籲民眾把握機會。

日前國發會主委龔明鑫到南市振興經濟之旅，也提到是衝著「大獎房子一戶」而來，希望有機會當個台南人，南市府針對6大項目推出優惠，經發局就有行動支付加碼回饋及商圈、觀光工廠消費優惠、市場好禮月月抽等活動，發揮加乘效益，隨著觀光人潮回溫，消費力度也倍增，。

短短5天時間，持發票登錄的筆數已經近3萬筆，單筆登錄金額達30萬，若算上零售市場及指定夜市的無發票消費，數字已突破5000萬，經發局指出，在今年底前只要到59處公有零售市場、崇義市場、小北商場及花園夜市、小北新成功夜市、大東夜市、武聖夜市、同安夜市、佳里傳統夜市、學甲夜市、新營中華路夜市等處服務台，憑振興三倍券即可兌換抵用券及登錄券1張，一樣有機會抽大獎。

經發局指出，民眾持登錄券到網站www.tainan3000.com.tw取得抽獎序號，月月都有機會抽獎，獎項豐富，除了全新美屋、納智捷汽車、頂級遊程外，還有電動機車、平板電腦、手機、五星級總統套房、以及3萬元現金券等多項大獎，每月15日公開抽出，只要在台南消費，都有機會。

(中時 )