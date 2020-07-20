共同社19日引述日本外交消息人士透露，大陸政府近日透過外交管道，抗議日本漁船在釣魚台附近海域作業屬「入侵領海」，要求日方禁止該國漁船駛入；同時，陸方要求中止沖繩縣石垣市議會通過的變更釣魚台行政區名措施，惟日方已明確拒絕。分析指，陸方向日本政府要求在釣魚台海域推行漁船管理，實屬罕見舉動。

報導指，陸方海警船正加強在釣魚台附近追蹤監視日本漁船。在本月4日，2艘大陸海警船駛入釣魚台海域，並逗留39小時23分，創下2012年9月以來最長時間的紀錄。另一方面，石垣市議會通過把釣魚台所在行政區名從「登野城」改為「登野城尖閣」後，陸方隨即發布50處東海海底地理實體名稱，本月更派出海洋調查船到沖之鳥礁附近海域進行調查。

對於石垣市議會通過「更名」議案，大陸外交部發言人趙立堅先前回應，該議案是對中國領土主權的嚴重挑釁，是非法且無效的，中方已透過外交管道向日方提出嚴正交涉。趙還重申，釣魚台及其附屬島嶼皆屬中國固有領土，中方維護領土主權的決心和意志堅定不移。

(中時 )