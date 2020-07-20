雲林縣虎尾安溪里兒童夏令營已持續17年，除了里內小朋友，不少遠道從二崙、大埤鄉來，今年甚至有回爺奶家過暑假的台北、苗栗的小朋友加入。（許素惠攝）

雲林縣虎尾安溪里兒童夏令營已持續17年，多半志工都是小時候參加過的小朋友，現就讀的靜宜大學的王嘉媺（右）就是其一。（許素惠攝）

雲林縣虎尾安溪里長蔡朝忠本著愚公移山的傻勁兒，在沒人沒錢的困窘下開辦暑期夏令營，免費照顧弱勢孩子，自己從中年到老年堅持不輟，今年邁入第17年，20日開課再度爆滿，除了里內孩子，還有回爺奶家度暑假的台北、苗栗小朋友也加入。

「本來只是想讓村內的孩子暑假不要到處遊蕩，沒想到做到停不下來，人數愈來愈多」，蔡朝忠回憶當年的起心動念，透露有村人建議他不要收其他村里、鄉鎮、縣市的孩子，他卻不忍心，覺得這樣有違初衷，實在開不了口拒絕孩子。

就讀彰化師範大學的林伯羿、靜宜大學王嘉媺等多位輔導老師，小時候都曾參加過該夏令營，非常感念蔡朝忠阿公照顧弱勢孩子的善心與精神，主動回來當志工，王嘉媺回想，爸媽要上班沒法照顧她，還好有免費夏令營可以參加，爸媽才能放心工作。

75歲的蔡朝忠很感謝當年本報獨家報導，引起廣大迴響，促使許多退休老師等社會資源注入，才逐漸跳脫師資、經費缺乏的困境，雖然目前仍得年年寫計畫處處爭取經費，但已比起初始那幾年好多了，強調只要還有力氣，會一直辦下去。

(中時 )