雲林縣虎尾安溪里長蔡朝忠本著愚公移山的傻勁兒，在沒人沒錢的困窘下開辦暑期夏令營，免費照顧弱勢孩子，自己從中年到老年堅持不輟，今年邁入第17年，20日開課再度爆滿，除了里內孩子，還有回爺奶家度暑假的台北、苗栗小朋友也加入。
「本來只是想讓村內的孩子暑假不要到處遊蕩，沒想到做到停不下來，人數愈來愈多」，蔡朝忠回憶當年的起心動念，透露有村人建議他不要收其他村里、鄉鎮、縣市的孩子，他卻不忍心，覺得這樣有違初衷，實在開不了口拒絕孩子。
就讀彰化師範大學的林伯羿、靜宜大學王嘉媺等多位輔導老師，小時候都曾參加過該夏令營，非常感念蔡朝忠阿公照顧弱勢孩子的善心與精神，主動回來當志工，王嘉媺回想，爸媽要上班沒法照顧她，還好有免費夏令營可以參加，爸媽才能放心工作。
75歲的蔡朝忠很感謝當年本報獨家報導，引起廣大迴響，促使許多退休老師等社會資源注入，才逐漸跳脫師資、經費缺乏的困境，雖然目前仍得年年寫計畫處處爭取經費，但已比起初始那幾年好多了，強調只要還有力氣，會一直辦下去。
(中時 )
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