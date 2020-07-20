中職一年一度選秀會今日登場，共有123人參加選秀，其中有35名高中生寫下歷年新高，選秀第一順位的味全龍隊毫無懸念的選擇旅美大物王維中成員今年狀元，不僅擁有實力、人氣，加入後預計成為球隊招牌球星，且中職相隔7年再有投手成為選秀狀元。

28歲的王維中擁有豐富旅外資歷，且是各隊垂涎三尺的頂級左投，擁有他等於有「不占名額的洋投」，自2012年就在美職打拚，並在2014年靠規則五選秀上到大聯盟，當時寫下驚奇的旅程，隨後於2018年離開美職，成為台灣史上首位挑戰韓職的選手，於NC恐龍隊擔任先發投手，留下7勝10敗、自責分率4.26的成績。

結束韓職之旅後，去年王維中獲得運動家合約，並在季中轉隊至海盜隊，合計在大聯盟有25場後援出賽，拿下3勝、0敗、自責分率3.77的成績，雖然他尚未在大聯盟先發，不過前年在韓職有25場先發紀錄，未來在中職有機會擔下先發投手大任。

王維中原本一心尋求旅外機會，不過由於疫情關係衝擊全球，最後王維中選擇留在台灣，成為今年選秀狀元的不二人選。

中職選秀會現場，有不少選手在家人陪同下參加。（鄧心瑜攝）

旅美捕手張進德投入選秀。（資料照／鄭鎮南攝）

平鎮高中林子豪今年投入選秀。（中央社資料照）

穀保家商何恆佑是去年U18世界盃成員，今年挑戰中職。（中央社資料照）

穀保家商林辰勳被評為今年高中最佳捕手，將挑戰中職。（中央社資料照）

今年共有123位選手投入選秀，分別有投手54名、捕手14名、内野手33名、外野手22名，其中有48人是在新人球員測試會中通過球團推薦參加。

除了王維中之外，青棒還有7名去年U18世界盃冠軍國手參戰，包含余謙、林子豪、林子崴、林辰勳、何恆佑、林政華、王順和，新秀潛力、實力兼備，都是未來之星。此外去年前2輪共選12人之中，有5名高中生入選，今年在U18光環之下是否會再創新高，值得期待。

味全龍明年才開始一軍賽事，本屆選秀同樣在前兩輪擁有2次指名權，順位分別是味全龍、統一獅、富邦悍將、中信兄弟、樂天桃猿。

(中時 )