「動滋券」首日網頁狂卡，體育署出面說明原因。(取自中時新聞網臉書)

為了響應新冠肺炎防疫新生活，教育部提撥新台幣20億經費委請體育署發放400萬份面額500元的「動滋券」，不過開放申請首日就傳出當機災情。體育署今日中午開記者會說明，呼籲民眾利用離峰時段申請，引起網友不滿，抱怨道「動滋動滋到好厭倦」。

教育部部長潘文忠本月初表示，在三倍券之外，針對運動產業加碼振興，刺激民眾的運動消費，已指示體育署從運動發展基金中編列振興預算。 體育署也表示，申請動滋券沒有年齡身份限制，只要本國國民及持有居留證的非本國籍配偶，都可以上「動滋網」登錄個人基本資料參加抽籤。

不過，動滋券開放登記首日，有民眾抱怨從上午7點動滋券登記網站根本進不去，體育數方面則表示有向中華電信租用更多機台支援，並呼籲民眾分流，並盡量利用離峰時段申請，避免網站塞車。對此有網友表示，「從零時開始就當到清晨,請問離峰時間到底是指什麼時候啊?」、「自己要趨吉避凶」。

對於體育署說建議在離峰時間申請，網友們並不埋單，並表示，「為何不用在體育學生選手身上呢？這個政府真的亂灑錢」、「一堆券搞的我好亂喔」、「有閒有能力者快申請喔，真好政府又有錢讓人民申請，政府德政台灣No1年輕人真爽」，更有網友抱怨，「動滋動滋到好厭倦了」

(中時新聞網)