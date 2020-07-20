高雄市苓雅分局鎖定詐騙集團熱點區，16日下午，在執行便衣探查勤務時，果然查獲「取簿手」李姓現行犯後，見機不可失向上溯源，同日於台南、高雄等3地再查獲3名車手及2名共犯，全案依詐欺罪嫌送辦。

警方調查，依據李嫌提供的資訊追查，兵分多路，於台南市東區分別查獲彭姓以及吳姓車手，再於高雄市查獲劉姓車手，以及兩名把風共犯，總共6名成員，並起出提款卡11張、贓款20萬9千元及行動電話等贓證物。

警方兵分多路，以迅雷不及掩耳的速度，成功逮獲6名詐騙集團成員。（圖／翻攝畫面）

警方表示，該詐騙集團先招募南部地區涉世未深的青少年擔任取簿手，搭車至北部超商提領人頭提款卡返回高雄，再分給其他車手於高雄及台南地區ATM提領詐騙贓款後，利用公園等公共場所轉手贓款，再迅速搭車或騎車脱離藏匿，事後上繳贓款，再依提款金額抽成平分花用之模式犯案，以逃避警方查緝。

警方共起出提款卡11張、贓款20萬9千元及行動電話等贓證物。（圖／翻攝畫面）

警方呼籲，暑假期間家長一定要注意家中青少年生活動向，避免遭壞朋友引誘加入詐騙集團，擔任取簿手或ATM提領車手，也希望藉此青春專案「反詐騙宣導」及「強力查緝車手」重點工作努力下，讓反詐騙觀念深植青少年族群，亦可善盡警察保護民眾財產安全的最大力量。

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(中時新聞網)