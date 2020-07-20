北市率全國之先，制定《台北市個人租賃住宅委託包租代管減徵地價稅及房屋稅自治條例》草案，房東委託包租代管，房屋、地價稅可減免40％，最快明年上路。（張穎齊攝）

台北市長柯文哲力推居住正義2.0，為鼓勵釋出空屋、帶動包租代管業、健全租屋市場，率全國之先制定自治條例草案，房東若願意將空屋委託給包租代管業者，地價稅可減免40％，房屋稅可減免40％、每屋最高免2萬元，地政局表示，若下半年會期順利通過，最快明年1月1日正式上路。

北市地政局長張治祥表示，依內政部制定《租賃住宅市場發展及管理條例》 第18條，地方政府可對地價、房屋稅得予適當減徵，因此北市率先制定自治條例草案，若房東願意將閒置空屋拿出來給包租代管業者出租，除租金所得稅本就可減免1萬元外，房屋、地價稅均減免40％。

張治祥說，目的是希望合法的包租代管業者，有「貨源」可成長，業者若茁壯，那就有助於租賃市場的健全發展，更容易擴大，；不過目前全國各縣市，只有北市有提出草案，希望下個會期通過，最快明年1月1日實施。

地政局補充，草案已提前預告，目前送法務局，之後會再到市政會議交由市長拍板，最後送議會審；另外此項條例可溯及既往，2018年起有加入的都可享有，已繳的稅也可補退還。

(中時 )