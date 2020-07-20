國立中山大學針對台灣前40大的消費品牌進行消費者品牌信任度調查，調查結果顯示，捷安特榮登最受消費者信任第一名寶座，全家便利商店擊敗統一超商居第2名，走出罷工紛擾的長榮航空勝過中華航空，居29名。

此次調查綜合價值、功能、關係等信任度及口碑推薦，最後以「品牌信任度」為總指標，前5名分別為捷安特、全家便利商店、星巴克、松下、全聯福利中心。

「價值信任度」代表了消費者對品牌價值觀或企業社會責任的信任感，「功能信任度」表示品牌的產品、服務及創新性。「關係信任度」則是品牌對消費者個資隱私的保護、回應、誠信溝通與善待顧客等。

中山大學舊振南品牌研究中心主任、資管系教授林芬慧分析，本次共調查台灣17個的行業別，若以同產業品牌來看，部分國內知名品牌的排名竟落後其他同業品牌。例如，在台灣有五千多家通路、零售之王7-Eleven，在品牌信任度僅排名第24名，落後第2名全家便利商店、第5名全聯福利中心、第6名家樂福。

林芬慧分析，進一步從7-Eleven相關信任度排名來看，「顧客關係」是7-Eleven最需要改善的地方。顧客關係包含善待及回應顧客，誠實溝通與保護顧客資訊和隱私，建議7-Eleven強化門市人員的態度，提升顧客到門市，感受服務的好感度。

航空產業也出現類似情形，長榮航空自2019年經歷罷工事件考驗，品牌信任度居第29名，明顯高於華航第37名。林芬慧認為，除了長榮本身危機處理作為，也可看出台灣的消費者，能理性看待勞資爭議。即使罷工期間有諸多負面新聞，長榮仍獲得較高的消費者品牌信任度。

本次品牌研究調查結果為，中山大學團隊於2019年7月23日至9月15日透過網路，收集18歲以上填答者共2010份有效問卷。根據2019年《天下雜誌》兩千大調查的最高營業額企業，17個行業取第1至第4名，再將企業或旗下最具代表性的產品品牌作為入選樣本，最後取40家企業與品牌。

(中時 )