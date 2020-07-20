中市大里區仁化里、仁德里興建聯合服務中心，地方上建議興建成多功能集會展演場所，包含市議員李天生、林德宇、段緯宇、林碧秀、張滄沂及二里里長、民眾，參與協調會。（李天生議員服務處提供／黃國峰台中傳真）

中市大里區仁化里、仁德里人口眾多，原有的活動中心量能不足，台中市府有意規劃二里聯合活動中心，不過先前規劃方案，不敷地方使用，日前舉行協調會，地方人士紛紛表示須擴大興建為多功能集會場所，納入長照、公托、展演等，大里區長鄭正忠徵詢各方意見後，簽請市府重新設計規劃。

大里區原仁德里有活動中心，但仁化里沒有，但2里人口合計高達1萬8千多人，仁德活動中心不敷使用，先前二里都同意興建聯合活動中心，並選定仁化里百姓公廟東側興建，該地原為第三公墓，現已完成遷葬，變更為遊憩用地，不過市府原先的規劃，興建三樓建築，共310.39坪，並不敷使用，日前舉行協調會。

地方人士強調，大里高達21萬多人，寸土寸金，難得有這處公用地可供利用，應該好好規劃，到場參加的市議員李天生、林德宇、段緯宇、林碧秀、張滄沂及里長陳宗興、林正忠都表示，該處用地有4000坪，卻只使用310坪，太可惜了，應該擴大興建，加入入公托、長照、展演等功能，同時也要規劃停車、無障礙等周邊設施，避免後續使用困擾。

主持會議的大里區長鄭正忠表示，由於長照、公托、展演等業務涉及其他機關職權，經徵詢大家的意見後，會簽請重新研議評估，朝向多功能集會展演空間規劃，增加量體、功能，將這塊地發揮更大效益。

(中時 )