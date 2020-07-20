在國際上頗負盛名的以色列指揮大師殷巴爾，去年受邀擔任台北市立交響樂團（以下簡稱）首席指揮，不過今年上半年原定演出計畫因疫情停擺，11月應苗北藝術節之邀，將再度來台和北市交同台。現人在德國、幾乎足不出戶的殷巴爾對北市交表示，非常希望能回到台灣，和樂團一起演出。

北市交團長何康國表示，他已和殷巴爾充分溝通，來台演出需要先有14天隔離，才能上台演出，「他已同意，並表達非常希望回台演出的心情，預計10月返台，隔離之後，再和樂團一起工作、演出。」

據了解，過去殷巴爾的亞洲行程，除了台灣，大多還會到日本東京，這回則是只停留台灣六周，何康國表示，先前殷巴爾預計和北市交一起完成的馬勒交響曲計畫，也會陸續再安排完成。

殷巴爾與北市交音樂會，將於11月15日在苗北藝文中心登場，曲目有德佛札克第九號交響曲《新世界》、孟德爾頌小提琴協奏曲，獨奏小提琴為曾宇謙。

(中時 )