2位高齡9旬單身榮民劉明芝（左）及楊重華（右）簽立遺囑，將捐出身後所有遺產合計逾台幣1000萬元，幫助貪困弱勢榮民、病患及改善榮民之家設施。（陳育賢攝）

高齡90歲的老榮民劉明芝，一生儉樸，1條褲子就穿了20年，去年他賣掉自己住了大半輩子的小公寓，將售屋所得700萬元全數捐出，善行義舉榮獲全國好人好事代表，近日他再立下遺囑，要再捐出800萬元遺產照顧榮民子弟，老兵的大愛精神令人感動。

生於大陸湖南長沙的劉明芝老伯伯，16歲入伍、18歲就隨國民政府軍來台，1956年退伍後，擔任清潔隊員服務長達34年後退休，劉老伯伯一生儉樸，時常是1顆白饅頭配杯白開水就過了1餐，1條褲子一穿就是20年，一生沒穿過什麼新衣服。

1982年他將省吃儉用存下來的80萬元在台北市萬華區買了1間小公寓，來到台灣30餘年後總算是有了屬於自己的房子。

隨著年事漸高，劉老伯伯行動愈來愈不便，去年住進新竹榮民之家接受照料後，也將住了30多年的公寓賣掉，更將售屋所得700萬元，全數捐贈給新竹榮家及榮民榮眷基金會，也因此榮獲當年度的全國好人好事代表「八德獎」殊榮。

近日劉老伯再立下遺囑，願自己百年之後，捐出此生所剩的800萬元存款遺產予榮民榮眷基金會、台北榮總新竹分院及新竹榮家，幫助弱勢榮眷子弟、病童及榮家同袍，總計劉老伯將捐出1500萬元，讓退輔會、榮家同仁感動不已。

此外，榮家另位93歲榮民楊重華老先生昨天也簽立遺囑，希望將身後所留200餘萬元遺產全數捐給榮民榮眷基金會，做為幫助弱勢榮眷。退輔會副主委呂嘉凱及榮民榮眷基金會祕書長尤志煌昨天也特別到新竹榮家探視兩位榮民長輩，並頒發感謝狀，感謝兩榮民伯伯的大愛精神。

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(中時 )