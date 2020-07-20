豐銀投顧分析師羅雅渝表示，美國消費者信心下滑，加上疫情隱憂擴大,，美股17日漲跌互見，台股上周同樣在創近30年新高12,320點後，短線逢高獲利賣壓出籠，波動幅度加大，僅靠權王台積電擔任撐盤角色，20日盤面觀望氣氛依舊濃厚，量能明顯萎縮，終場收在12,174點，小跌7點。

以技術面觀察，大盤20日盤中回測滿足點12,061點，最低觸碰12,065點後隨即展開反彈走勢，惟短線仍處於12,030～12,253點箱型區間整理，低接買盤力道強勁，多方氣勢不弱，加上長期資金面無虞，對股市後續發展仍維持偏多看法不變。

櫃買指數方面，受生技族群指標股合一連吞7根跌停影響，市場信心轉變，跌破10日大量黑K低點171.04點後一路走弱，20日盤中最低測至159.94點，所幸158.2～161.3點整理平台區間發揮支撐效果。盤面生技股由恆大、康那香率先轉強，成為先攻部隊，生技股跌停家數減少，預期待籌碼沉澱消化完賣壓後，短線上可望止穩反彈。

市場資金充沛、新台幣續升，熱錢持續湧入台股，短線上漲幅已在相對高點，選股策略以低本益比、財務體質優、未來展望較佳的族群為主，譬如5G、高效能運算（HPC）、高殖利率股等。

個股方面，本周納入投資組合的迅杰，筆電需求持續暢旺，帶動6月營收月增7.2％，20日跳空開高，站穩5日與10日均線，同時衝上短波高點。

(工商 )