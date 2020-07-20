倫元投顧分析師陳學進表示，台股20日開高震盪，終場下跌7.02點，跌幅0.06％，收在12,174.54點，櫃買指數同步拉回，終場走跌0.6點，跌幅0.37％，以162.25點作收。三大法人方面，外資續買44.05億元，投信續買6.42億元，自營商轉買0.09億元，外資於台指期貨市場上同步加碼買進233口多單，累計淨多單部位為29,158口，心態呈現謹慎中性偏多。

受中天、合一、杏輝、杏國等生技指標股連袂下殺跌停拖累，市場信心動搖，加權指數盤中一度大跌115點，櫃買指數跌幅同樣達1.78％，不過近期股市的高檔震盪及個股位階調整卻無需過度擔心。

因為從觀察「景氣榮枯」的銅價角度，全球疫情高燒不退，銅價卻持續強勢反彈，且大陸第二季經濟成長率（GDP）、美國6月製造業PMI指數和工業生產指數，以及國內外銷訂單等數據皆表現亮眼，顯見二度疫情的衝擊並沒有如外界想像地恐怖。

其次，就美元指數及VIX恐慌指數觀察，在市場預期美國聯準會（Fed）及「川普投顧」將持續端出刺激措施下，美元指數持續走弱，將利於亞股資金行情延燒，況且VIX恐慌指數不漲反跌，配合大盤月線及季線等中期均線震盪走揚，以及內外資心態偏多不變，只要多方架構未受破壞，逢回以「多」為主不變。

個股方面，本周納入投資組合的技嘉，產業及公司營運處在成長趨勢上，配合內外資法人大戶偏多心態濃厚，只要量價不失控，預期後市將有大漲再創新高的機會。

除股價已被過度炒過頭、籌碼面相對凌亂的個股，暫不宜考慮外，盤面上許多產業前景持續看佳、具轉機成長題材的股票，只要估值未偏高，皆值得多加留意，包括遠距商機崛起帶動的NB、電競、伺服器、資料中心、蘋果新品拉貨題材、任天堂暨PS5宅經濟商機及台積電相關受惠股等。

(工商 )