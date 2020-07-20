永誠國際投顧分析師李忠興認為，可篩選營收、獲利表現亮眼、第三季具成長題材，且法人剛進場布局而漲幅尚未拉開的個股，在生技類股休息之際，會是盤面上的耀眼明星。個股方面，本周納入投資組合的安集，5月每股獲利0.31元，6月營收月增88.5％，營收與獲利表現亮眼。

李忠興表示，美股本周將進入超級財報周，IBM、德州儀器、微軟、特斯拉、英特爾將陸續公布財報，加上美中關係持續惡化，投資人一方面期待後疫情時代的經濟復甦，另一方面又因眼前的經濟數據而感到失望。

台股上周集中市場因台積電法說釋利多，使指數撐在高檔位置，但櫃買卻因生技指標股中天與合一持續重挫，拖累整個族群呈連續性回檔。

生技股近期走弱，籌碼凌亂是主因，但非融資斷頭，靜待殺至市場認為值得投資的價位後，自然會有買盤進場承接，若手上有連續跌停的生技股，不建議每天以市價追殺賣股，很容易會賣在轉折的低點。

不過，生技族群技術面遭到破壞，短線雖有機會強彈，但仍建議趁反彈部分調節，單一類股持股比重不應超過50％。

(工商 )