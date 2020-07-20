啟發投顧分析師楊基政表示，櫃買市場帶領權值股再攻一波後，開始陷入整理，目前指數回測月線，逢高建議減碼，盤面類股輪動加速，補漲股及投機股當道，指數位置12,197點以上宜減量經營。展望後市，高價家族能否重啟攻勢視為觀盤重點，那斯達克及費城半導體指數亦列入觀察指標。個股方面，本周納入投資組合的聚鼎，技術面轉強，可望續漲。

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