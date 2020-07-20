MHI Vestas20日表示，分別與華新麗華及恒耀簽署了電纜線和扣件的協議，持續加深在台本土化承諾。這兩項協議使華新麗華和恒耀成為彰芳二期和西島風場的供應商，該風場由丹麥哥本哈根基礎建設基金（CIP）開發，預計於2023年併網、商轉。MHI Vestas與華新麗華、恒耀簽訂的協議也包含中能風場，而MHI Vestas同時被評選為中能風場的優先風機供應商。目前已通過台灣政府第二階段潛力場址本土化審查的風場僅有四個，即彰芳一期和二期、西島和中能風場。

MHI Vestas亞太地區經理山田正人表示，MHI Vestas一直將台灣本土供應商的永續發展視為第一優先。我們非常高興能與華新麗華和恒耀合作，成為唯一在台灣採購電纜線和扣件的風機製造商，並協助他們累積離岸風電領域的寶貴經驗和專業知識。MHI Vestas也期待與政府繼續合作，在亞太地區創造具有競爭力的台灣離岸風電供應鏈。華新麗華自1966年成立以來，就為各產業生產電纜和電線。隨著台灣離岸風電產業蓬勃發展，與MHI Vestas合作所獲得的經驗，將協助華新麗華可以在未來為整個亞太地區提供電纜線。華新麗華電線電纜線事業群總經理呂錦任表示，隨著台灣政府綠能政策的發展，華新麗華近年來致力於開發風機電纜線。很榮幸成為MHI Vestas的指定合作夥伴，為其在台灣的風場提供電纜線。希望把握與世界級風機製造商合作的機會，並持續努力成為全球市場上頂級的電纜線解決方案提供商。

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