氣象局表示，周一全台高溫炎熱，午後對流發展旺盛，在大雨來臨前，各地出現高溫且悶熱，因此讓用電量再度出現新高紀錄。

台電表示，20日最高用電量出現在下午2時4分，尖峰用電達到3,752.1萬瓩，創下今年用電排名第三，也是史上用電第三高。今日備轉容量約426.8萬瓩，備轉容量率11.38％，維持供電充裕綠燈。

今年用電量排名及歷年用電量排名：

2020年用電量排名：（截至7/20）一、7/14 3,779.0萬瓩；二、7/13 3,752.8萬瓩；三、7/20 3,752.1萬瓩（今日）；四、6/24 3,716.9萬瓩；五、7/08 3,710.6萬瓩

台電統計歷年7月用電量排名前5高：（截至2020/7/20）一、2020/7/14 3,779.0萬瓩；二、2020/7/13 3,752.8萬瓩；三、2020/7/20 3,752.1萬瓩（今日）；四、2019/7/17 3,738.3萬瓩；五、2020/7/08 3,710.6萬瓩

歷年用電量排名前5高：（截至2020/7/20）一、 2020/7/14 3,779.0萬瓩；二、2020/7/13 3,752.8萬瓩；三、 2020/7/20 3,752.1萬瓩（今日）；四、2019/7/17 3,738.3萬瓩；五、2018/8/01 3,735.1萬瓩

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