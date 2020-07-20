南投縣信義鄉八通關古道，發生蜂螫人事件，攻擊熱區在古道2.8公里處，已有18名傷患就醫，其中，9人送信義衛生所，另9人到竹山秀傳醫院（2人自行就醫），傷患身上都有多處遭蜂螫，但意識清楚。

南投縣消防局獲報後，指揮玉山、信義及水里消防分隊前往救援，並通知南投縣衛生局動大量傷患應變制，衛生局人員已進駐消防扇揮中心。玉管處、信義警分局則派員在登山口管制上山。

八通關古道狂蜂攻擊事件！（圖／南投縣消防局提供）

南投縣八通關古道，20日發生狂蜂攻擊人事件。（圖／南投縣消防局提供）

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(中時新聞網)