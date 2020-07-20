美國陸軍上周五發布下一代步兵戰車的請求建議書(RFP)，目的是取代服役達到40年的M2布萊德雷(M2 Bradley)，。

防衛新聞(Defense News)報導，現在是初步計計階段，收件時間40天，目標是收集多一點廠商的計畫案，以便在在今年晚些時候挑選。2021年6月會選出成績最好的5份設計案，並授與下一階段開發合約。

美國陸軍將下一代步兵戰車計畫稱為有人戰鬥車( Optionally Manned Fighting Vehicle ,OMFV)，主要擔任運兵任務，但也有不錯的武裝，並且具備無人遙控的性能。下一代作戰車輛研發主官羅斯‧卡夫曼將軍(Ross Coffman)說：「我們僅是提出期望的步兵戰車功能，儘量不要過度約束設計，這一點是至關重要的。」

之所以卡夫曼會這麼說，是因為OMFV標案去年已經流標過一次，先前美國陸軍提出一項計畫，希望舉行一場原型車競賽，並選出兩個獲勝的團隊來建造樣車，然後美軍再選擇哪輪車性能最符合預期。

但是由於美軍對於OMFV的性能要求是一直在追加，使得廠商沒有足夠的製作時間，到了去年10月份，許多競爭者出於性能要求不確定，主動退出標案，而雷神團隊則是時間過少，來不及在截止日交出計畫書，最後僅有通用動力陸地系統(GDLS)一家投標成功。

但是，僅有1家投標等於沒有競爭，結果美國陸軍在今年1月份，決定標案無效，將重新啟動該計劃，以確保進一步的競爭。

對OMFV有興趣的廠商，有通用動力陸地系統提出的葛利芬3型(Griffin III)，這型車是從英國通用陸地的阿賈克斯(Ajax)步兵戰車修改而成，另一個是雷神公司(Raytheon)與德國萊茵金屬公司(Rheinmetall)的業界聯盟，以Lynx41「山貓」裝甲車做為原型藍本。

(中時新聞網)