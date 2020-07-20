宋芸樺、蔡瑞雪意外接吻。（台視提供）

張立昂劇中想親吻蔡瑞雪，卻想到宋芸樺。（台視提供）

張立昂劇中想親吻蔡瑞雪，卻想到宋芸樺。（台視提供）

台視、三立《浪漫輸給你》19日播出第七集，劇中宋芸樺(飾演鄭曉恩)告白後，被言小世界霸總張立昂(飾演司徒傲然)拒絕，暖男連晨翔(飾演端木青風)則是一路相挺、相信她、懂她並給予安慰鼓勵，加上預告中連晨翔暖心抱著哭泣中的宋芸樺，讓大票網友倒戈，力挺男二、女一組「風恩」CP。

該集也創下收視好成績，全體平均收視1.06、有效平均收視1.13，15至24歲女性收視高達2.25，35至49歲女性達1.71，工作女性也有1.57。網友們一面倒喊話：「青風抱著傷心流淚的曉恩，我心動了」、「絕對要選青風，要選能幫你擦眼淚的另一半，不選會讓你掉眼淚的另一半」、「就跟青風吧！雖然很喜歡立昂，但青風比較吃香」。

宋芸樺劇中因愛慕霸道總裁不斷被誤會、傷害，但她私下打趣最想成為的是霸總，一場情敵蔡瑞雪(飾演楚楚)意外吻了她，宋芸樺笑說：「我是少男少女的螢幕初吻殺手，瑞雪不是第一個親我，卻是第一個跨在我身上的女生。」。網友也驚呼：「難道最後楚楚愛上曉恩？曉恩男友力爆棚！」、「女女戀可以呀！」，也有觀眾乾脆希望張立昂和連晨翔配對，張立昂則比喻倆人是「炸雞和啤酒」的最佳組合。

這集收視高點落在宋芸樺意外跟蔡瑞雪接吻後，霸道總裁張立昂跟蔡瑞雪浪漫約會，正當兩人要吻下去時，張立昂想到蔡瑞雪被宋芸樺親過，一時混淆不清要吻的是誰，宋芸樺不僅成功阻止張立昂跟蔡瑞雪接吻，也讓張立昂不時想起宋芸樺，尤其是之後獲知連晨翔也喜歡上宋芸樺後更開始露出吃醋不是滋味。

下集預告中，連晨翔飾演的深情暖男青風一把抱住哭泣的宋芸樺，讓網友們少女心大噴發：「太暖了！跪求青風、曉恩在一起。」、「看完第七集更加希望青風跟和曉恩，曉恩總是為總裁哭泣，總裁又不信任曉恩。青風是必須的存在，有他才能守護曉恩。」、「晨翔蠻會演戲，原本只當男配角看，但預告那一抱有被帥到，很心動，青風好讚！好喜歡！」，網友們更為只存在言小世界、不是現實人物的青風之後的感情發展擔心，希望劇情不要虐，甚至推測張立昂、宋芸樺、連晨翔之後在兩個不同世界的情感糾葛。

(中時 )