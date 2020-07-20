女網友到埔里鎮一家民宿外拍，卻發現廁所裝攝影機，偷拍女子更衣，女網友馬上報警；民宿少東坦承犯行，並表示因為當天父母不在家，一時好奇才會偷拍；民宿老闆也為管理不當，教子無方，向社會大眾道歉。

這家民宿庭園具有日本風情，還可安排水中攝影，吸引很多cosplay網友外拍，而且，涉及偷拍的少東，本身就是攝影師；女網友發現攝影機，當下報警，民宿少東馬上坦承道歉，並表明願意全額退款。但是，被害人認為，不知道有多少人受害了，遇到偷拍事件，對大家打擊很大，精神和金錢損失部分一定會求償，目前還是以提告為主。

民宿老闆父子，20日聯袂鞠躬道歉，涉及偷拍的少東聲淚俱下表示，他覺得很後悔，因為造成無法彌補的傷害，對被害人感到抱歉！他說只有當天趁父母不在家，放置攝影機在除臭盒；除了戶外的廁所，沒有在其他地方裝攝影機；他所做的錯事，家人都不知情！

民宿老闆向社會大眾，及曾經到過民宿的客戶道歉，並強調兒子犯錯，就要勇敢面對，接受處罰，以後不會再發生類似的事情。

埔里警方表示，嫌疑人將依妨害祕密等罪嫌，函送南投地檢署偵辦，並且清查是否還有其他被害人。＃民宿 ＃偷拍 ＃埔里

(中時 )