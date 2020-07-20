為讓孩子度過充實又有趣的暑假，台中市政府警察局婦幼警察隊，推出「小紅帽琪琪森林歷險記」線上劇場，20日在「台中市政府警察局婦幼警察隊」臉書粉絲專頁播映，由「小紅帽」教你如何守護婦幼人身安全，並祭出在活動期間完成觀看指定任務，就有機會獲得好禮。

活動期間自20日9時至28日24時止，在「台中市政府警察局婦幼警察隊」臉書粉絲團，觀看線上劇場好禮3重送活動期間完成觀看指定任務，就可抽創意無限「樂高影戲偶遊戲禮盒」1名，媽咪強推童書「性別常識互動遊戲書」3名、親子同樂DIY「手作婦幼警車」20名。

內政部警政署改編童話故事並結合兒童安全等議題，推出童書繪本「小紅帽琪琪森林歷險記」，內容講述了小紅帽琪琪準備去看生病奶奶，在路上遇到壞心大野狼，不但跟蹤騷擾小紅帽，還想要詐騙老奶奶，於是小紅帽踏上一段奇幻的童話冒險旅程。

台中市警察局獨具巧思改編，將童書內容施法，讓「小紅帽」真實呈現走出繪本，宣導兒童安全，並呼應政府當前防疫措施，加強兒童建立良好個人衛生習慣，「疫」起守護婦幼人身安全。

根據中市警婦幼警察隊今年1至6月統計性騷擾行為態樣，以趁機親吻、擁抱或觸摸胸、臀或其他身體隱私部位所占比率90％，其中以陌生人比率占63％，主要發生在公共場所，成人、兒童及家長都要小心防範。

(中時 )