俄羅斯積極研發新冠疫苗，國立謝切諾夫大學（Sechenov University）日前聲稱，已搶在全球之先，成功完成疫苗的人體實驗，根據彭博新聞社20日的報導，該國的企業高階主管以及政治菁英早在4月就接受注射，預防感染新冠。

完成人體實驗的疫苗係由莫斯科流行病學研究中心「加馬列亞研究院」（Gamaleya Institute）開發。據消息人士透露，包括鋁業巨擘「俄鋁聯合公司」（United Co. Rusal）等大企業的高階主管、政府高官等，早在4月就接種。

根據疫苗志願接種計畫，俄羅斯菁英接受疫苗人體實驗實屬合法，之所以祕密進行，係因擔心大量的人申請參與，恐會造成亂象。

加馬列亞研究院的負責人金茲堡（Alexander Gintsburg）表示，希望這種疫苗能在下個月左右「進入全民流通」，而民企也許可在9月左右開始大量生產。

俄國目前確診人數累計逾77萬，在全球高居第4。儘管俄羅斯聲稱研發疫苗有成，但卻遭美、英、加拿大等國指控，俄羅斯利用駭客，入侵國際製藥和學術研究機構，竊取疫苗研發的成果，企圖在疫苗的「新冷戰」競賽上，拔得頭籌。此外，俄羅斯可能也有意藉偷，加速自己的研究，以免最終必須仰賴西方的疫苗。

(中時 )