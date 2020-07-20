桃市19日再新增1例日本腦炎確診個案，居住於中壢區的65歲男子，6月28日跌倒後送醫急救，家屬表示男子出現健忘、走路不穩等狀況。8日出現發燒、頭暈的現象，經檢驗確診為日本腦炎，目前仍住院治療中。

桃園市衛生局已於19日派員前往個案活動地現場，進行風險評估及周遭居民健康訪視及衛教宣導工作，調查後發現男子住家附近有水稻田及鴿舍、雞舍等高風險環境，研判可能於住家附近遭受感染。

衛生局已針對高風險環境懸掛誘蚊燈，誘捕病媒蚊及執行噴藥滅蚊工作，經調查與中壢區前例日本腦炎確診個案活動地點未重疊，初步研判為散發個案。

衛生局提醒，目前為日本腦炎流行高峰，民眾近期應避免於黃昏與黎明時段前往水稻田、豬圈、鴿舍等高風險環境活動，若須前往高風險環境則應穿著淺色長袖衣褲，並於身體裸露處使用政府機關核可的防蚊藥劑，避免被病媒蚊叮咬而感染。

(中時 )