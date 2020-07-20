三倍券上路至今，出現不少亂象，一名網友抱怨，自從領了三倍券至今，好多地方都不收，有早餐店阿姨說沒有統編，不知道怎麼換現金，就婉拒收三倍券，害他不知道要花在哪，原PO直批，政府根本把人民當賊看。

日前有媒體報導，部分超商店員、農會職員擔心收到偽造的三倍券而不敢收，對此，原PO在PTT上發文透露，從三倍券領到現在，他到夜市、便當店、早餐店、市場等地，很多平常會消費的地方，都不收券，讓他考慮將手上9千多的券拿去超商換成咖啡。

原PO指出，很多商家其實根本也搞不清楚如何辨識、換成現金，導致他不能買早餐、買便當，早餐店阿姨甚至告訴他，兌換現金的時間一直改來改去，之後還說沒有統編就不能換，讓阿姨根本不敢收。

原PO表示，之後好不容易找到一間通訊行，對方也是勉為其難的才收下，而他原本打算將三倍券拿來當生活費，現在只能考慮拿到超商全換成咖啡。他批評，「政府一個簡單的政策非要搞得這麼複雜，把人民當賊看、讓一堆小商家擔心受怕」，現在根本除了大企業外什麼都不能買。

文章曝光後引起網友熱議，「結果最需要振興的不就這些小攤商？還不能用真的搞笑」、「最差就是去連鎖店用掉而已」、「從很多地方看得出來振興兩個字假的」、「結果最後該振興的攤商都不敢收，全部入了大財團旗下」。

(中時新聞網)