訊聯（1784）與三軍總醫院合作的自體脂肪「間質幹細胞」移植困難傷口獲准收案治療。訊聯董事長蔡政憲表示，訊聯與三總產學合作臨床細胞試驗多年，三總以創新研發見長，訊聯深耕間質幹細胞18年，建置的間質幹細胞庫可供應全球130萬人次，足以長期提供三總發展細胞治療及臨床研究及國際防疫所需；這波疫情也輸出日本、泰國、巴拿馬協助醫療外交。

訊聯第一季營收1.95億元，EPS 0.11元。6月營收6,327萬元，月增11.71％，年增4.34％；上半年營收3.78億元，年減2.56％。

三軍總醫院院長蔡建松指出，三總為大型醫學中心，積極呼應《特管辦法》國家政策，與訊聯生技合作的自體脂肪「間質幹細胞」，移植慢性及滿六週未癒合困難傷口細胞治療計畫，成為我國第一項、也是目前唯一獲衛福部核可、列入常規可收案執行的自體細胞治療傷口申請案！透過傳統的外科手術和先進的幹細胞科技結合，既能照顧有國民病之稱的廣大200萬糖尿病人口，又可照顧國軍傷口，相當具指標性。

訊聯強調，治療慢性傷口以往取皮、補皮，病患要受很多罪；而自體細胞治療正可多次使用、減少手術次數並減少麻醉的深度、免排斥、過敏少。

尤其，脂肪間質幹細胞可分化成為皮膚細胞的一部分，能活化傷口附近殘餘的組織細胞，促進細胞再生及血管增生，加速傷口癒合、調節免疫能力。如不幸再發生有大量大面積皮膚創傷，可立即應用最先進的細胞治療技術。

(工商 )