中華電信20日宣布，中華電信學院、中華電信行動通信分公司與虎尾科技大學三方於17日共同簽約合作，於中華電信學院台中所共同建置「5G智慧機械展示中心」，加速服務大台中地區密集分佈的精密機械產業。

這是繼今年元月雙方簽署「5G智慧應用與人才培育產學合作」合作意向書，並於2月導入Pre-5G MEC校園專網之後，雙方經半年的努力與規劃，除了校園已積極導入各項應用於Pre-5G網路外，正全力推動「產學技術合作，深化5G於智慧機械的應用，加速工具機產業朝工業4.0精進」。

精密機械是製造業生產線的核心設備與基礎，中華電信致力成為「數位經濟的賦能者」，利用5G高速率、低延遲、大連結特性，結合虎尾科大智慧機械技術，協助傳統精密機械產業快速升級與轉型，除提升台灣精密機械的競爭力外，進而促進國內智慧製造業的蓬勃發展。

虎尾科大長期投入精密機械的研發與精進，今年2月即搶先於5G開台前與中華電信合作，導入Pre-5G MEC校園專網，並在校本部建置完整的精密機械中心，提供工具機低延遲的通訊環境。

虎尾科大覺文郁校長表示，迎接5G時代來臨，虎科大超前佈署組成工具機產學研旗艦團隊，創設智能機械與智慧製造研究中心。簽約是一個開始，中華電信在5G取得最主流的3.5G頻段，提供最優質5G頻寬，虎尾科大提供最好的智慧製造人才與技術。

中華電信行動通信分公司總經理陳明仕表示，如今5G已正式開台，今年下半年中華電信將持續協助虎尾科大，在既有架構上升級為正式5G MEC，同時整合智慧教室服務，提供遠距教學、第一視角教學等創新互動應用。

中華電信部署5G積極發展「廣結盟」策略，在智慧工廠新未來，日前已攜手網聯科技共同推出「TANGRAM x AR」產品服務，讓使用者能夠輕鬆透過行動裝置辨識3D的工業設備，以AR視覺的展示方式，快速了解工具機設備狀態、即時資訊，進一步引導現場人員正確操作及進行維修，降低人員教育及派遣成本，而本次更結合學界力量共同致力製造業發展。

中華電信學院院長簡志誠表示，與虎尾科大攜手深化「5G智慧應用與人才培育產學合作」，主要藉由雙方合作建置5G智慧機械展示中心、分享研究資源與培育相關技術專業人才，可全力加速推動機械產業數位轉型升級，開拓更多前瞻5G應用商機，共同引領台灣智慧製造進入5G新世代。

中華電信學院「5G垂直領域應用展示場域」，已投入5G於智慧交通、AR/VR企業應用、智慧影音串流、智慧救護/遠距照護、5G於無人機等應用，中華電信學院的資安駭客密室、AIoT實驗室等先進實作場域，正全力推動5G、AI、AR/VR、IoT、資安與各種垂直整合應用。

(工商 )