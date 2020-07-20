英國一名男子近日與女友打算出國渡假，啟程前他將愛車交給機場私人接送服務公司，並支付了一筆高額保管費；孰料男子回國後卻發現，愛車被開往郊區一處停車場停放，但因大門與鐵欄杆都已生鏽，導致他的愛車幾乎全被拆解，甚至連車牌都被偷走，粗估損失高達2萬英鎊（約新台幣74萬）。

綜合外媒報導，36歲男子特蘭特（JayTranter）與女友金杜里特（Agne Kinduryte）於8日飛出國旅遊，出發前他將價值6.5萬英鎊（約新台幣241萬）的AMG GT賓士轎車，交給「伯明罕機場停車公司」（Car Parking Birmingham Airport）保管，並支付52.94英鎊（約新台幣1,965元）。

這輛AMG GT賓士的許多零件都遭到拆解。（圖／翻攝自臉書／Jay Tranter）

沒想到小倆口在12日返國後卻發現，愛車被停放至距離機場好幾英里遠的麥克當巷（Mackadown Lane），但整輛車幾乎被偷個精光，包括車燈、引擎蓋、引擎零件全都遭到拆解，特蘭特心痛表示，這是自己擁有過最高級的汽車，但如今卻變成這副模樣，他痛批：「感覺整個國家好像都沒有法律了！」

業者阿姆吉德．可汗（Amjid Khan）於10日才剛接手經理職位，就遇上了如此棘手的情況，他向特蘭特致歉無數次，承諾會架設監視器及24小時保全看顧，再也不會讓類似情況發生，業者與特蘭特目前仍在為保險費進行協商中，西米德蘭茲郡（West Midlands）警方已展開調查，盼能早日抓到竊賊。

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(中時新聞網)