受新冠肺炎影響，各產業幾乎都因消費縮減而導致業績大幅衰退，但不動產市場卻似乎不動如山。中信房屋由近期所做的調查發表看法，認為大眾對房市信心堅強是房地產得以力抗疫情難關的主要因素。調查顯示34%的受訪者於疫情期間不曾改變既有的看屋或交易活動。而面對第3季房價展望，僅有17%受訪者認為房價有下跌的可能，54%認為持平，29%則看法樂觀認為房價有成長可能。

中信房屋日前透過網路進行調查，在疫情影響的部分，有意置產的受訪者僅20.4%表達在新冠肺炎疫情大流行期間會擔心疾病傳染而暫緩不動產交易及相關活動，45.4%則表達會擔心房價因疫情產生波動而延後看屋及交易，其餘34.2%的受訪者則表達並沒有因疫情而暫緩或延後看屋及交易。

中信房屋研展室副理張漢超分析，有意置產的民眾因擔心疾病感染風險而暫緩不動產相關活動的比例較低，反倒是擔憂房價可能產生波動而延後看屋交易的比例較高，顯示民眾並未因疫情而降低對房市的關注，對於房地產長期走勢仍具信心，因此使得房市看回不回、仲介業者也並未明顯感受到疫情的負面影響。

對第三季整體景氣看法

調查顯示，多數民眾對第二季房價並未感受有明顯的變化，但感到房價走弱的受訪者比重有22%，比起感覺房價走強的15.6%來得略高，顯示當時確實有民眾覺得房價有下跌空間、認為未來應有更多便宜可撿，不過這樣的看法卻讓民眾跌破眼鏡，因為後續房價的跌幅似乎未如預期。當問及第三季房價的看法時，認為房價將走強的受訪者已上升至29%，認為房價走弱的比重僅剩下17%。

張漢超表示，當房價未如預期下跌時，原本觀望或暫緩延後看屋及交易的民眾就迅速回流房市，恐怕也是擔憂房價可能再度上漲、撿不到便宜房價所致，這樣的現象由六都6月份建物買賣移轉棟數回溫的狀況即可反映出來。

調查也指出民眾對國內第3季整體景氣的看法。42.6%受訪者雖認為可能會較第2季為差，但仍有20.6%的受訪者認為整體景氣仍將持平，36.8%則認為將比第2季好。中信房屋認為疫情後的整體景氣可能仍有其他不確定的變數，但若單就房地產景氣而論，疫情後應會逐步走穩，價量面也會漸入佳境。

(中時新聞網)