雲林縣長張麗善（左三）主持「幸福小黃」公車啟用典禮，解決「極限村落」交通問題。（張朝欣攝）

雲林縣東勢鄉四美村因人口老化、公共運輸不便，交通部列為「極限村落」，雲林縣政府因此與交通部共同規畫2條「幸福小黃」公車路線，以輕巧的計程車取代中小型巴士，收費比照市區客運每人每次只要20元，民眾大讚「方便又便宜」。

交通部公路總局去年依據高齡人口超過25％、500公尺內沒有公車站牌的村落進行盤點，其中雲林縣東勢鄉四美村符合條件列為「極限村落」，公路總局去年3月新增公路客運停靠四美村，但地方反映有待改善，縣府工務處因此再與公路總局著手規畫「幸福小黃」公車。

雲林縣長張麗善表示，她上任後針對偏鄉設置許多市區公車，不過有些「極限村落」仍沒有公車行經，因此決定針對東勢鄉、麥寮鄉闢設「幸福小黃」，完成偏鄉公共運輸最後1哩路，未來2鄉民眾無論是就醫、買菜、訪友，都可透過「幸福小黃」抵達目的地。

張麗善說以計程車替代公車，不僅提供民眾優於一般客運的服務，還可增加運將收入、扶植計程車產業。2條「幸福小黃」路線每天提供往返4固定班次及2預約班次，收費比照市區客運每人每次20元，歡迎民眾多加利用。

民眾指出，以往搭計程車到市區或附近鄉鎮，1趟要100至150元，來回就要2、300元，對一般家庭是不小的負擔，「幸福小黃」方便又便宜，對獨居老人更是1種德政。

「幸福小黃」公車20日在東勢鄉賜安宮廣場舉行啟用典禮，由雲林縣長張麗善、交通部公路總局副局長黃運貴、雲林縣議會副議長蘇俊豪、縣議員吳蕙蘭、東勢鄉長林維戊等人共同主持，嶄新的小黃公車吸引不少民眾試乘，都覺得物美價廉、物超所值。

(中時 )