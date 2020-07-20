「台中巨蛋」第二階段評選由日本知名建築師隈研吾(KENGO KUMA)組成的台日團隊作品獲選。（台中市府都發局提供／陳淑芬台中傳真）

台灣巨蛋比一比。（台中市府都發局提供／陳淑芬台中傳真）

歷經3任市長、總經費達65億元的「台中巨蛋」終於孵蛋成功！第二階段評選由日本知名建築師隈研吾(KENGO KUMA)組成的台日團隊獲選。台中市都發局副局長黃文彬20日表示，設計主軸為「天空迴廊，運動公園，世界地標，市民樂園」，預定2022年6月動工、2026年完工營運，將成為世界建築的新地標。

台中市重大國際級地標建築師走「哈日風」，台中國家歌劇院建築師為伊東豐雄；亞大美術館是安藤忠雄；水湳經貿園區「台中綠美圖」為妹島和世；這次「台中巨蛋」則由隈研吾與台灣九典聯合建築師事務所組成的台日團隊拿下，隈研吾曾設計2020東京巨蛋主場館、法國馬賽當代藝術博物館（FRAC Marseille）等知名作品。

黃文彬表示，隈研吾團隊出線4大原因為符合綠能設計概念、空中迴廊規劃民眾運動公園、國際地標及永續經營生生不息的機制等。他說，「台中巨蛋」過去用「BOT」模式等原因而拖延，市長盧秀燕上任後，改以「OT」拍板定案，經費全由市府支出，希望4年內要拚孵蛋成功，並完工啟用。

黃文彬說，「台中巨蛋」基地面積近7公頃，未來將連結74號線新閘道，交通系統便捷，雖未聯繫捷運設施，但可配合接駁。「台中巨蛋」與洲際棒球場距離2公里，洲際棒球場以棒球運動為主；「台中巨蛋」平時為運動場館，並兼具文化藝術展演場所，將要求達建築殘響在2秒鐘以內的高水準。

台中市運動局指出，「台中巨蛋」完工後可容納1萬5500個觀眾席，多於台北小巨蛋的1萬4000人及高雄巨蛋的1萬5000人，台中市運動局指出，「台中巨蛋」完工後可舉辦籃球、排球、羽球、網球及技擊類運動，並包括擊劍、角力、武術、空手道、柔道、拳擊及跆拳道等國際專業運動賽事。

(中時 )