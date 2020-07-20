支付寶保險平台今(20)日宣佈開放寵物鼻紋識別技術，並聯合大地保險、眾安保險將這一技術第一次應用於寵物保險。

這款寵物險目前可接受貓、狗兩大類寵物投保。投保時，支付寶保險平台根據鼻紋資訊為寵物建立專屬電子檔案，理賠時，刷鼻紋核實寵物身份就可一鍵完成理賠。

據悉，寵物鼻紋識別技術的識別成功率超過99％，未來還有望運用於城市寵物管理、寵物走失等場景。

支付寶保險平台目前服務5億保民，這也是該平台第一次上線針對人類以外的醫療險產品。

(旺報 )