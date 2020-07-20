支付寶開放寵物鼻紋識別技術 貓和狗都能買保險 19:302020/07/20 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 支付寶保險平台宣佈開放寵物鼻紋識別技術。(取自網路) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 支付寶保險平台今(20)日宣佈開放寵物鼻紋識別技術，並聯合大地保險、眾安保險將這一技術第一次應用於寵物保險。 這款寵物險目前可接受貓、狗兩大類寵物投保。投保時，支付寶保險平台根據鼻紋資訊為寵物建立專屬電子檔案，理賠時，刷鼻紋核實寵物身份就可一鍵完成理賠。 據悉，寵物鼻紋識別技術的識別成功率超過99％，未來還有望運用於城市寵物管理、寵物走失等場景。 支付寶保險平台目前服務5億保民，這也是該平台第一次上線針對人類以外的醫療險產品。 (旺報 ) #寵物 #保險 #平台 #技術 #支付寶 #鼻紋識別 #寵物管理 也許您會感興趣 兩岸熱門新聞 胡錫進：為了核心利益 大陸要在家門口打敗美國 - 兩岸 印度宣佈成功研發國產5G 目標取代華為進軍全球 - 兩岸 暴雨南北夾擊 淮河第一閘王家壩洩洪 蓄洪區4鄉鎮全淹 - 兩岸 兩岸難解封 台商掀返陸潮 - 焦點新聞 - 旺報 三峽大壩恐迎新一波洪水 水壩洩洪 居民竟做這件事 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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