雲林縣北港鎮萬有紙廠因破產閒置10餘年，經資產管理公司整合，未來將針對台商回流進行招商，但紙廠內的甲種工業用地可設置電鍍、酸洗等高汙染產業，引發民眾恐慌，要求解除甲種工業用地，改為乙種工業用地發展輕加工。

萬有紙廠的土地包含甲種與乙種工業用地，其中甲種工業用地可興建化工、重工廠房，將造成地方嚴重汙染，雲林縣議員蔡岳儒接獲民眾陳情後，要求雲林縣政府藉由都市計畫通盤檢討或專案變更，取消甲種工業用地。

蔡岳儒表示，萬有紙廠周邊有許多住宅，之前拆除煤倉已造成民宅受損，未來招商若引進高汙染工業，廠區就在住宅區旁，不像工業區還有隔離綠帶，勢必影響居民的生活品質。

蔡岳儒說，目前縣府已請北港鎮公所進行都市計畫通盤檢討，取消甲種工業用地或改為乙種工業用地，但此方法需要較多時間，因此他建議縣府直接進行專案變更，再送至中央都委會審核，可以更快速的解決問題。

雲林縣政府指出，在甲種工業用地未取消前，若萬有紙廠申請新建工廠，必需經過建設處、城鄉發展處的審核，縣府一定會嚴格把關，不會讓高汙染工業設在社區周邊，確保民眾住的權益。

民眾強調歡迎企業投資，但拒絕高汙染產業，希望能設置輕加工產業，例如食品加工廠、農產品產銷公司，才能減少對立、創造雙贏。

(中時 )