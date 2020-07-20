1名正妹透過網路交友結識男網友，交談甚歡後男網友邀約正妹共赴擎天崗欣賞日出，不料看完日出男網友立即亮出刀來，並威脅正妹將衣服脫去，將她拖入汽車的後坐強暴得逞，全案依強迫性侵對此男網友起訴中。

此名正妹先是受男網友邀請，與其他2名女網友一同到新北石門區淺水灣海濱公園遊玩，隨後男網友將其他人送回家後，再度邀請此名正妹前往擎天崗欣賞日出，看完後正妹筋疲力盡的癱在後座上，此時男網友淫念大起，對著正妹表示想要跟他嘿咻，遭到正妹奮力抵抗後，男網友立即亮出刀子，並威脅正妹你想死嗎？隨後被男網友持刀命令將褲子脫下，讓男網友強暴得逞，甚至將對正妹的禽獸行為整個錄下來。

事後正妹經社工的協助，決意要向男網友提起告訴。社工表示，正妹在進行筆錄，全身上下都有受傷，而且情緒相當不穩定，檢調在男網友被逮時偵辦時，男網友竟回應，是正妹自己願意與他有性關係的，檢調針對各種證詞、照片、正妹的驗傷證明以及影片，已將男網友以妨害性自主罪名進行起訴。

(中時新聞網)