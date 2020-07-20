資誠聯合會計師事務所今(20)日發布《2020全球消費者洞察報告》(Global Consumer Insights Survey 2020)，調查發現，新冠肺炎疫情(COVID-19)及其造成的社交距離管制，已對消費者工作、飲食、溝通、個人健康照護的方式產生重大的改變。而這樣的行為模式改變，也加速消費者更擁抱數位、健康、永續等趨勢。

這份調查報告主要四大發現。第一，新冠疫情對家戶收入及支出的三大影響包括減少社交活動支出(49％)、家庭帳單增加，例如電費、食物等(41％)、因失業或工時減少而導致收入降低(40％)。

第二，新冠疫情爆發及各國實施社交距離管制後，家戶消費增加最多的兩大項目是食品(53％)、娛樂暨媒體(36％)；消費減少最多的兩個項目是服飾與鞋類(51％)、運動及戶外用品(46％)。

第三，各國因疫情實施社交距離管制後，消費者購買非食品類商品的主要三種方式為透過手機上網(45％)、透過電腦上網(41％)、透過平板上網(33％)。

第四，69％的全球消費者更關注心理健康和幸福；43％的全球消費者期望企業對環境衝擊負起責任。

(旺報 )