嘉義縣、環保署聯手破獲500公尺暗管偷排強鹼廢水。（嘉義縣政府提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣環保局在某廠房後方馬路，發現有瀝青重鋪痕跡，進而追蹤發現一條不明管線，為了找出汙染源頭，稽查人員冒險下溪床，以繩索攀爬溪畔邊坡等進行高難度追查，在溪底尋獲管線末端，最終將依違反水污染防治法規定，處以停工及最高可處2000萬元罰鍰。

環保局長張根穆說，該廠排放水水質pH高達11至13，屬強鹼性廢水，對河川生物及水體具有危害性，在長期監測、蒐證之下，9日聯合環保署督察總隊南區環境督察大隊進廠查緝，一舉查獲廠商將這些廢水收集後，以專管埋設延伸至500公尺外溪底非法排放。

張根穆表示，該廠屬水汙染防治法應列管取得排放廢水許可事業，卻未依法領有排放許可且長期排放強鹼性廢水，情節實屬重大，將令其停工並開罰，呼籲業者莫有僥倖心態，民眾若發現河川水體異常，可撥打公害陳情專線0800-066666或05-3620808。

(中時 )