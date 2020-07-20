縣長饒慶鈴視察體育場兒童遊樂區工程進度。（莊哲權攝）

「台東小孩往哪兒去？」台東欠缺兒童遊樂場，許多溜滑梯都不見了，讓要溜孩子的家長大為怨嘆，台東縣政府表示，遷建中的體育場兒童遊樂場，預計8月底前開放，後續也要另闢多處老幼共融遊憩點，還給孩子遊戲權。

放暑假了，台東許多家長卻發現孩子沒地方「放電」，兒童故事館日式建築從尼伯特颱風後就毀損，修繕期還要等1年，1位陳爸爸說，女兒還沒出生前就想像要帶她到兒童故事館溜滑梯，現在女兒讀中班了，夢想還沒能實現。

另外，原本方便停車，也最受歡迎的體育場兒童體能遊戲區現正遷建中，而去年才落成啟用的東海運動公園也因開馬路而縮水，史前博物館的溜滑梯則早已拆除，就連學校的遊樂設施也都在更新中，家長忍不住抱怨：「外縣市親子共融公園1座1座開，台東市1座1座砍」。

建設處長許瑞貴指出，新的兒童遊戲區移至體育場內側，與體健區相鄰，面積達2000平方公尺，且設有夜間照明，再搭配園區內1萬平方公尺的綠地，該區離停車場50公尺，車輛無法通行，可確保兒童安全，預計8月中旬開放。

教育處長林政宏說，為了讓親子有更多遊戲空間，將評估利用美術館對面的縣有地設置老幼共融遊戲場，預計8月中旬赴屏東和平公園觀摩當地遊具設置， 暑假期間也將協調學校開放校園遊樂設施，但也呼籲大家要有公民素養，不要留下垃圾。

(中時 )