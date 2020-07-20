小琉球海灘貨幣由在地業者林佩瑜（中）手繪而成，參加淨灘就能獲得，等同新台幣可於島上合作店家使用，精美又有紀念性。（潘建志攝）

小琉球「海灘貨幣」又來了！第5屆「小琉球愛龜減塑」淨灘活動開跑，由於參加者能獲得海灘貨幣，吸引愈來愈多人參與，今年已舉辦2場，每場都有破百人參加，發放的50枚海灘貨幣不夠，只能以分組比賽，撿愈多垃圾的組別獲得。

大鵬灣國家風景區管理處2017年與小琉球在地業者合作推出海灘貨幣，由在地業者林佩瑜手繪而成，只要參加淨灘就能獲得，等同新台幣可於島上合作店家使用，因精美又有紀念性，一推出就大獲好評。

海灘貨幣成功帶動民眾參與淨灘，人數及清除垃圾量年年增加。根據鵬管處問卷調查，2018年有24.2％民眾是為了海灘貨幣參加淨灘，到了2019年已提升至43％，且有77.4％，超過3／4的參加者是第一次參與，顯示不斷有新的群眾一起加入淨灘行列。

今年迄今已舉辦2場淨灘，分別在大福及杉福漁港，都吸引超過百人參加，2場合計清除了近2800公斤垃圾。由於每場只發放50枚海灘貨幣，供不應求下只能以分組比賽方式發放，撿愈多垃圾的組別才能獲得。

未來還有22、24、25日及8月15日舉辦淨灘，想參與的民眾只要到現場報名即可，最好能組團參加比賽，詳情可上海灘貨幣社團臉書查詢。海灘貨幣迄今發行1730枚，許多人捨不得花，大約只有1／3被拿出來消費，2／3被收藏。

(中時 )