台東縣進入觀光旺季，又有熱氣球嘉年華會，加上報復性旅遊推波助瀾，旅遊人潮大爆發，9天累計超過24萬人次；但是防疫無假期，台東縣政府19日深夜就趁著店家結束營業時間展開大消毒，呼籲民眾和遊客做好防疫管理。

現在已經進入台東縣的觀光旺季，台東縣又正舉辦熱氣球嘉年華會，縣府統計，從熱氣球開幕到現在9天就累計湧入24萬2000多人，比去年同期15萬多人次增加快1倍，而星光音樂會每1場次也有上3000多人次，各個觀光景點和市集都擠滿人潮及車潮。

遊客在報復性旅遊之餘，好像也忘了保持安全社交距離和戴口罩，但是台東縣政府防疫不鬆懈，19日深夜11點，趁著鐵花新聚落市集人潮陸續散去，由環保局消毒人員穿上防護衣進駐消毒。

環保局表示，熱氣球嘉年華會的鹿野高台會場和重要觀光景點，每周都會固定消毒1次，市區也會在周末假期過後進行消毒，不過防疫還是要靠每個人的自我管理，才能安心旅遊。

縣長饒慶鈴說，暑假期間台東湧入大量遊客，但是防疫沒有假期，因此指示環保局針對人潮聚集的轉運站、觀光夜市、鐵花新聚落等周邊道路，漏夜加強消毒。國外疫情尚未緩解，讓遊客玩得安心，鄉親過得放心，縣府團隊責無旁貸。

(中時 )