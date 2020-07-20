根據統計，每人每天平均所接觸到的化學物質超過500多種，主要來自各式清潔用品，而通常去汙殺菌效果越強的，所含的有害化學物質就越多，長期下來，可能連健康都一起被洗掉。為此，嘉賓集團旗下的文蘭樂生活推出綠色清潔產品「eWater我拭水」，透過獨家電解技術，將水分子結構重新排列組合，成為有清潔力的水。

嘉賓集團執行長李淑媛表示，「eWater我拭水」成分就只有水，未添加任何有害物質，是100％水做成的清潔劑，無色、無味、無毒，無須擔心化學殘留問題，民眾可安心使用。

李淑媛強調，來自日本技術、台灣製造的「eWater我拭水」，用途多元廣泛，如廚房器具、客廳家具、生活家電3C等用品沾染的汙漬，皆能輕鬆搞定；甚至烹飪當下就可同時清潔到處濺到的油漬，因為無毒、無味，因此不必擔心食物被汙染。

嘉賓集團本業是金字塔能量淨水機製造商，31年來累積超過百萬名用戶，而且外銷包括美國、泰國等17個國家，是台灣能量水機的領導品牌。

李淑媛表示，「eWater我拭水」除了油漬、頑垢一次清除，無須二次水洗的特性外，還具有抑菌效果，只要使用停留1分鐘，抗菌效果達99.9％，也可用在小朋友的玩具、配件的清潔、消毒。李淑媛說，文蘭樂生活為共振能量，以能量醫學為基礎，提供符合自然、環保與健康的產品，建立一個對土地、環境、公益與消費者的「善經濟」循環，承諾將盈餘七成投入弱勢關懷、社會救助、建立樂學教育機構等公益使用，期盼文蘭樂生活的愛心與關懷，能傳遞到社會各個有需要的角落，將健康與幸福帶入每一個家庭。

(工商 )