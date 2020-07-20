阿里巴巴旗下螞蟻金服官宣啟動在上交所科創板和港交所主板尋求同步發行上市的計畫。市場消息顯示，螞蟻金服本次上市，估值至少2000億美元，躋身A股前四，港股前六，超過了建行（最新市值1977億美元）。

螞蟻金融服務集團正式成立2014年10月16日，旗下的業務包括支付寶、支付寶錢包、餘額寶、招財寶、螞蟻小貸和網商銀行（籌）等。

螞蟻金服每天的支付筆數超過8000萬筆，其中移動支付的佔比已經超過50％，每天的移動支付筆數超過4500萬筆，移動端支付寶錢包的活躍用戶數為1.9億個。

新浪網報導，今年兩次傳言螞蟻金服港股上市，一次是1月，一次是7月。據阿里巴巴年報，阿里巴巴持股螞蟻金服33％的股權，君瀚和君澳持有螞蟻金服50％股權，而君瀚屬於馬雲及阿里系、螞蟻系員工，君澳屬於阿里巴巴合夥的部分成員。因此，阿里巴巴及阿里系成員大約持股螞蟻金服大約83％的股權，目前馬雲持股螞蟻金服8.8％，擁有50％表決權。

(旺報 )