屏東內埔農友潘永吉為了讓喜歡吃紅毛丹的馬來西亞籍太太楊玉鳳，可以吃到家鄉味，10幾年前在田裏種了100多棵紅毛丹，沒想到「無心插柳柳成蔭」，這幾年陸續收成，數量多到除了自己吃，還能擺攤銷售及宅配服務，現已成為重要副業。

潘永吉在工程業服務，17年前與馬來西亞籍太太楊玉鳳結婚，接手父親6分多的農田，原本種植檳榔，他陸續改種各式果樹，因為太太喜歡紅毛丹，愛妻的他種了最多紅毛丹。

他買了紅毛丹苗木種植，一開始沒有經驗，並未種成功，後來陸續補種。田裏最老的樹已有15年，最小的7、8年，紅毛丹樹要種植5年以上才能結果，最初田裡只有少量結果，今年開始進入盛產，一批一批開花結果，產量大增。

潘永吉還有其他工作，只能利用閒暇之餘管理果園，果園除紅毛丹，也種植東南亞的「果后」山竹等。今年因量產首次能擺攤販售，楊玉鳳也利用臉書或社交軟體銷售，不少印尼、馬來西亞的姊妹也因想念家鄉味而訂購。

楊玉鳳表示，在馬來西亞紅毛丹是很平常的水果，剛到台灣很少看到，想吃只能回娘家才吃得到。很感謝先生為了她種植紅毛丹，很開心這幾年在台灣就吃得到家鄉味。

農糧署南區分署長姚志旺說，這幾年陸陸續續有農民種植紅毛丹，這4、5年已開始量產。由於原產於東南亞的紅毛丹還未馴化成功，不是每個人都種得起來。

(中時 )